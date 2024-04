MotoGP | GP Austin Gara, Bezzecchi: “Non sono dove vorrei essere”

MotoGP Pertamina Enduro VR46 – Una solida TOP 10 per Marco Bezzecchi al termine del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale. Partito dalla decima casella in griglia di partenza, ha perso qualche posizioni al via ma è riuscito a rimontare fino alla zona punti, in ottava posizione. Un risultato che però al “Bez” non basta.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Austin

“Non una brutta gara, ma non sono dove vorrei essere. Ci sono segnali positivi, il passo non è male, tutta la squadra sta facendo un gran lavoro. Purtroppo partire dalla P10, su un tracciato con una prima curva di questo tipo, non aiuta e ho perso molto terreno in questa fase di gara per evitare contatti con altri piloti. Non ho un ritmo comparabile ai top rider ma siamo più vicini e cerchiamo di ricucire il gap. La vera problematica ad oggi non è più l’ingresso in curva, ma il far girare la moto. Devo ancora trovare il giusto equilibrio”