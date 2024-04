MotoGP | GP Austin Day 1, Di Giannantonio: “Q2 sempre cruciale”

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio dopo la prima sessione di prove del Gran Premio delle Americhe era in difficoltà, poi una modifica alla moto gli ha fatto ritrovare il giusto feeling.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha chiuso nono e si è qualificato direttamente alla Q2, dove domani cercherà un buon piazzamento da sfruttare sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Austin MotoGP 2024

“Stamattina non siamo partiti troppo forte, non avevo un gran feeling con il davanti. Poi nel pomeriggio, David, il mio capo tecnico, ha fatto una modifica che mi ha fatto prendere subito confidenza, siamo riusciti a fare un grande step in avanti e posso dire che siamo sulla strada giusta. Poco prima del secondo turno ho iniziato ad avere un forte mal di testa, non mi sentivo molto bene, ma una volta in pista ho centrato l’obiettivo. La Q2 è sempre cruciale, lo sarà ancora di più partire nelle prime due file: considerata la prima curva e i tornantini dove può succedere di tutto.”

