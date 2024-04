MotoGP | GP Austin Day 1, Marini: “Siamo ancora all’inizio del progetto”

MotoGP GP Austin Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio delle Americhe, terza tapa dell Motomondiale 2024, con il 21esimo tempo.

Marini ha espresso soddisfazione per il rendimento della moto con la gomma posteriore media, sottolineando come ciò li abbia resi più competitivi. Tuttavia, ha evidenziato una sfida significativa quando si tratta di sfruttare appieno le gomme posteriori morbide. Secondo il pilota, c’è ancora spazio per migliorare la messa a punto della moto per ottenere il massimo beneficio da questa opzione.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Austin Honda Repsol MotoGP 2024

“Quando montiamo la gomma posteriore morbida non siamo in grado di trarne il massimo beneficio quindi è importante lavorare per migliorarla in futuro. Abbiamo del lavoro da fare stasera con la squadra perché il divario è grande. Con la gomma media siamo più vicini a tutti. È solo la terza gara quindi siamo ancora all’inizio del progetto, so che continueremo a migliorare”.

