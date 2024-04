MotoGP | GP Austin Day 1, Bezzecchi: “Il passo è buono”

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi si è qualificato direttamente alla fase finale delle qualifiche al Circuit of The Americas, teatro del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota del VR46 Racing Team nonostante una bandiera gialla che non gli ha permesso di effettuare il secondo time-attack, ha chiuso in decima posizione a 0.847s dalla vetta occupata da Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il “Bez.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Austin MotoGP 2024

“Una prima giornata positiva qui al COTA, sono abbastanza contento. Peccato per la bandiera gialla nel finale, non ho potuto completare il mio secondo time attack, ma sono soddisfatto di essere nei dieci. Il passo è buono e sono positivo per domani. Abbiamo lavorato molto a casa, sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico, e i feedback sono positivi.

