MotoGP | GP Austin, Bagnaia: “Sono motivato e pronto a riscattarmi”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dopo la caduta avvenuta nella gara della domenica a Portimao, cerca il riscatto ad Austin, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Complici il contatto con Marc Marquez e la vittoria di Jorge Martin, il suo distacco in classifica da pilota Ducati Pramac è ora di ben 23 punti e al COTA il #1 della Ducati proverà a recuperare punti importanti in ottica iridata.

Lo scorso anno vinse la Sprint Race, mentre non andò a punti nella gara “lunga” dopo una caduta avvenuta a 13 giri dalla fine mentre era in testa (perse l’avantreno della sua Desmosedici, ndr).

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Austin MotoGP 2024

“Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario: la pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito. Arrivo in America motivato e pronto a riscattarmi: lo scorso anno eravamo stati competitivi tutto il fine settimana e se non fossi caduto avremmo ottenuto la vittoria anche nella gara della domenica. Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo.”

4.6/5 - (41 votes)