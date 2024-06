MotoGP | GP Assen Sprint Race, Vinales: “Non dobbiamo mollare”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Maverick Vinales dopo la prima fila guadagnata in qualifica, ha chiuso al terzo posto il Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottava tappa della stagione.

Sullo storico circuito di Assen il pilota dell’Aprilia non ha avuto uno start perfetto, ma alla fine è stato battuto solo dalle Ducati di Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Olanda Assen Aprilia MotoGP 2024

“Ringrazio il team che sta facendo un lavoro incredibile, dopo le notizie (di mercato, ndr) non è facile, ma la carica è alta. Oggi ho guidato la moto bene, ma non abbastanza per stare con Pecco e Jorge, domani penso di andare con la media al posteriore, perché ho avuto problemi di surriscaldamento. Non è semplice cambiare direzione, ci sto mettendo il fisico che ho, all’ultimo settore dalla 13 alla 15 fatico molto. Ci sono però dei punti dove riusciamo a chiudere il gap, sono curioso di vedere domani se tutti abbiamo la media, con questa mescola riesco ad accelerare di più. Ho migliorato un secondo al giro rispetto all’anno scorso, ma loro sono migliorati di più. Ci sono gare dove guidiamo precisi, ma non riusciamo a vincere, dobbiamo fare qualcosa di più. Non dobbiamo mollare.”

