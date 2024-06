MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Marc Marquez: “Caduta? Errore mio”

MotoGP Ducati Gresini – Sabato da dimenticare quello olandese per Marc Marquez, vittima di due cadute, una in qualifica e una nella Sprint Race.

L’otto volte iridato nella qualifica di Assen è caduto subito dopo aver attaccato (forse in modo eccessivo, ndr) Aleix Espargarò, mentre la sua gara è durata poche centinaia di metri.

Il #93 del Gresini Racing ha commesso un’errore di valutazione, tagliando troppo sul cordolo, da qui l’inevitabile caduta. Ecco cosa ha detto a Sky Sport, dove ha ammesso di aver commesso un grave errore.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Errore grave mio, al secondo giro ho perso il riferimento, ho saltato il cordolo e ho preso la buca, devo stare attento domani a non prendere lo stesso cordolo. Possiamo lottare per la TOP 5 non di più, il passo c’è ma non è costante. Non finire la Sprint toglie informazioni ma fortunatamente ci sono tante Ducati in pista, dobbiamo anche vedere il meteo.”

