MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Martin: “E’ stata una gara tosta”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha ottenuto il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, gara corsa sullo storico tracciato di Assen.

Il pilota del Team Pramac Ducati, che partiva dalla prima fila, ha cercato di tenere il passo di Pecco Bagnaia, senza però riuscirci. Alla fine ha preceduto Maverick Vinales e guida ora la classifica iridata con 15 punti di vantaggio sul piemontese. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Mi sono messo a posto oggi e ieri sera, stamattina ero lontano ma ho capito come fare il T2 che è dove perdo tutto. In qualifica avevo un bel grip ma in gara con la dura davanti non me la sentivo di rischiare, perdevo il davanti, ho preso un po’ di margine. Speriamo di fare una mossa che mi dia la mano lì. Al secondo giro avevo capito che non riuscivo a vincere, ho provato a stare con lui (Bagnaia, ndr), ma prendevo troppi rischi sul davanti. Il secondo posto così non è male, ho dovuto spingere anche perché Maverick dietro arrivava. E’ stata una gara tosta ma sono contento del risultato. La soft ha uno step grande rispetto alla hard, la media impensabile per me ma Pecco va forte. Per domani c’è il dubbio per il meteo, potremmo anche scegliere tra soft e media. Stamattina avevamo perso la linea delle gare dove andavo forte, siamo tornati indietro ma se domani riusciamo a mettere la media sul davanti potrebbe andare bene. Pecco è in quel momento che tutto viene facile, frena forte, butta molto presto il gas, lui adesso è ad un altro livello.”

