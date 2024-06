MotoGP | GP Assen Sprint Race, Bagnaia: “Abbiamo qualcosa in più”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Pecco Bagnaia ha dominato il sabato olandese con la pole position e la vittoria nella Sprint Race.

Dopo la pole con tanto di record della pista, il #1 della Ducati non ha lasciato che le briciole agli avversari, partendo bene dalla pole e tagliando con margine il traguardo del TT Circuit di Assen. Ecco cosa ha detto il pilota della Ducati che aveva già vinto le ultime due edizioni del GP d’Olanda ai microfoni di Sky Sport.

“La gara scorsa avevo detto che erano 5 gare che andiamo veloci nelle Sprint ma poi ci sono stati vari problemi, le ultime due non abbiamo avuto problemi e le abbiamo vinte, ma qui stiamo avendo qualcosa in più rispetto a Barcellona. Siamo partiti bene da ieri mattina e abbiamo lavorato molto bene. Dopo il 31.5 ho cercato di gestire di più girando forte, avevo un po’ di margine ma non ero contento del feeling con la hard davanti. Era l’unica opzione possibile, la media forse avrebbe retto. Abbiamo lavorato tanto ad inizio campionato, non ero contento del feeling generale e con il team ho cercato di trovare una quadra. Qui fin da subito siamo stati estremamente competitivi, abbiamo toccato il minimo per adattare la moto alla pista. Nella pausa mi sono concentrato sulla forma fisica, bisogna migliorarsi sempre. Il cambio di direzione 13-15 è il più pesante del mondo, se vuoi farlo forte devi farlo con il freno e quando lo fai diventa il quadruplo più pesante. E’ il pezzo più bello ma il più faticoso.”

