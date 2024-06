MotoGP | Gp Assen Sprint Race: domina Bagnaia, caduta per Marc Marquez

MotoGP Gp Olanda Assen Sprint Race – Pecco Bagnaia dopo aver ottenuto la pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ha vinto la Sprint Race del TT Circuit di Assen, corsa sulla distanza di 13 giri.

Il due volte iridato della MotoGP è scattato bene dalla prima casella e ha preso subito il comando senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Il pilota della Ducati giro dopo giro ha messo qualche decimo sul primo degli avversari, Jorge Martin (Ducati Pramac), arrivato sul traguardo con un distacco di 2.355. Terzo gradino del podio per Maverick Vinales, che porta l’Aprilia RS-GP 24 sul gradino più basso del podio, staccata dalla vetta di 4.103s da Bagnaia.

Buona la gara di Enea Bastianini, quarto in rimonta. Il pilota Ducati Factory ha avuto la meglio su un ottimo Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), che dopo una brutta partenza ha recuperato giro dopo giro, arrivando davanti alla KTM di Brad Binder e alla Yamaha di un grande Fabio Quartararo, con “El Diablo” che porta in settima posizione la migliore delle moto giapponesi.

A punti anche Alex Marquez (Ducati Gresini), che nel finale di gara ha preferito non fare il long-lap inflitto per long-lap penalty mentre era in quarta posizione e che ha chiuso ottavo. Un punto anche per Franco Morbidelli, nono con la Ducati Factory.

Gara incolore per il rookie Pedro Acosta (KTM GASGAS Tech3) e Marco Bezzecchi, che hanno chiuso in decima e undicesima posizione, davanti all’Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira, alla KTM di Jack Miller e alla migliore delle Honda, quella di Joan Mir.

Dietro allo spagnolo del Repsol Honda Team, Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Johann Zarco (Honda LCR), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, penalizzato con long-lap per track-limits, ndr), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Alex Rins, caduto nelle prime fasi di gara e poi risalito in sella.

Non hanno tagliato il traguardo Aleix Espargarò, caduto all’ultimo giro, Lorenzo Savadori, tester Aprilia, caduto, Luca Marini, ritirato per rotture del motore della sua Honda RC213V e Marc Marquez, caduto nel corso del primo giro dopo aver tagliato troppo il cordolo.

La classifica vede sempre al comando Martin, che ora ha 15 punti di vantaggio su Bagnaia, 44 su Marc Marquez, 60 su Bastianini e 73 su Vinales.

