MotoGP | GP Assen Day 1, Bagnaia: “Sono molto soddisfatto, una libidine guidare qui”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Pecco Bagnaia ha iniziato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della Top Class, reduce dalla vittorie di Barcellona e del Mugello, ha infatti stabilito il miglior tempo, con tanto di record della pista, una pista tanto amata, da essere tatuata sul suo braccio.

Ecco cosa ha detto il pilota della Ducati che ha vinto le ultime due edizioni del GP d’Olanda ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Sono molto contento, perchè il nostro lavoro da sempre i suoi frutti. Questa è la prima pista dove raccogliamo quanto seminato, mi sono trovato subito bene, abbiamo fatto poche modifiche alla moto, quelle giuste. Ci voleva, perchè era quasi un anno che non ero in testa nelle prime prove. Sono molto soddisfatto. Assen quando ti ci trovi bene è una libidine, è una cosa incredibile fare questi curvoni in quinta, in quarta, la moto sta lì, è fantastico, da veramente gusto. Non è più l’Assen ‘vera’ (il circuito è stato cambiato negli ultimi anni, ndr), ma questo piccolo assaggio è pazzesco. L’ultimo pezzo della pista credo che sia uno dei settori più bello del Mondiale, per la velocità, per come bisogna essere puliti. Il layout fa la differenza.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Scelta Gomme Day 1 GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Oggi la temperatura era più bassa rispetto allo scorso anno e anche la soft poteva essere un’opzione. Il problema è che la gomma si scalda, mentre la media rimane un pò più stabile, questo era il dubbio dello scorso anno quando faceva più caldo. Con la soft ho fatto solo il giro del time-attack, domani proveremo a farne di più.”

