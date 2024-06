MotoGP | Campinoti (Pramac): “Ducati scegliendo Marquez mi ha convinto a passare a Yamaha”

Pramac Racing Yamaha – Paolo Campinoti, Team Owner del Pramac Racing, pochi minuti dopo il comunicato ufficiale, ha spiegato il perchè del passaggio da Ducati a Yamaha.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il mancato passaggio di Jorge Martin nel Team Factory, che ha invece ingaggiato Marc Marquez.

Questo episodio ha fatto capire a Campinoti che Ducati non puntava più ad uno “Junior Team” e venendo a mancare questo presupposto, ha ascoltato le “sirene” giapponesi. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Paolo Campinoti Pramac Racing su passaggio da Ducati a Yamaha

“Da una parte sono molto felice perchè correremo per una casa che ha vinto 18 titoli, è sicuramente una cosa positiva, ma dall’altra sono molto triste, perchè si interrompe una storia professionale e d’amore con la Ducati. Lascio tanti ricordi, tante cose che non puoi cancellare con un comunicato stampa. Le ultime scelte Ducati hanno cambiato le nostre priorità. Siamo sempre stati un Team che ha lanciato i giovani che poi sono andati nel Team Ufficiale, Bagnaia, Iannone, Miller. Siamo rimasti spiazzati dal fatto che Ducati ha fatto scelte diverse, è mancata la prospettiva. Non abbiamo condiviso la mancata promozione di Martin nel Team interno, hanno preso Cristiano Ronaldo (leggasi Marc Marquez, ndr) e la scelta ha avuto delle conseguenze. Con Ducati abbiamo fatto un lavoro importante, intenso, siamo legati umanamente e professionalmente, con Gigi (Dall’Igna, D.G. Ducati Corse, ndr) c’è una grossa amicizia, per questo siamo stati in dubbio fino all’ultimo. Oggettivamente nonostante l’affetto smisurato non c’erano più i presupposti. Hanno scelto Marquez al posto di Martin, hanno fatto considerazioni diverse.”

