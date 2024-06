MotoGP | GP Assen Day 1, Vinales: “Possiamo giocarcela”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Maverick Vinales ha ottenuto il secondo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda.

Il centauro spagnolo dell’Aprilia dopo il difficile weekend del Mugello, ha chiuso vicinissimo alla vetta occupata da Pecco Bagnaia e si è detto fiducioso per il proseguo del weekend. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Olanda Assen Aprilia MotoGP 2024

“Le altre Aprilia sono più indietro, quindi oggi sono riuscito ad andare sopra al limite della moto. Sono soddisfatto, perchè a volte chiedi di più ma i risultati non arrivano, mentre oggi è successo. Bello avere questo feeling. Come passo gara Bagnaia e Marquez (Marc) sono andati molte forte, al momento siamo noi tre i migliori. Ho fatto un passo decente con la soft, 1:32.5, 1:32 basso che poi mi hanno tolto. Con la gomma media nuova ho fatto 1:31. Credo che possiamo giocarcela, è vero che Pecco (Bagnaia) va forte, ha la moto in mano, ma voglio giocarmela. Questa pista è veloce e fisica, darò tutto per stare lì davanti.”

