MotoGP | GP Aragon, Bagnaia: “Contento di tornare al Motorland”

MotoGP GP Aragon Ducati – Pecco Bagnaia è pronto tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP 24, questa volta al Motorland di Aragon, 12esima tappa della MotoGP 2024.

Il vincitore dell’ultimo GP disputato al Red Bull Ring proverà a rafforzare la leadership iridata e battere il record personale di vittorie in una singola stagione. Con il successo ottenuto in Austria, il pilota piemontese ha infatti già eguagliato il suo primato di sette vittorie risalente al 2023.

Sul tracciato spagnolo ha centrato la prima vittoria in Top Class nel 2021, dove aveva battuto Marc Marquez (allora in sella alla Honda, ndr).

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Sono molto orgoglioso del lavoro che siamo riusciti a portare a termine nelle ultime gare, ma la stagione è ancora molto lunga e dobbiamo restare con i piedi per terra. Aragón è una pista che mi piace e sono contento di tornare a correre qui: al MotorLand ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP e nelle ultime edizioni sono sempre stato competitivo. In ogni caso, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare mantenendo la stessa direzione presa negli ultimi Gran Premi.”

