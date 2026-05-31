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MotoGP | GP Mugello Gara, Martin: “Dobbiamo continuare così”

"Ho invidiato un po' Bez", il commento dello spagnolo

di Jessica Cortellazzi31 Maggio, 2026
MotoGP | GP Mugello Gara, Martin: “Dobbiamo continuare così” MotoGP | GP Mugello Gara, Martin: “Dobbiamo continuare così”

Ancora alle prese con i postumi delle cadute di Barcellona, Jorge Martin stringe i denti e conquista un prezioso secondo posto nel Gran Premio del Mugello. Lo spagnolo conferma il buon momento dopo l’ottimo secondo posto nella Sprint di ieri e porta a casa un podio che vale tanto, sia per il morale sia per la classifica. Al termine della gara, Martin non nasconde un pizzico di invidia per Marco Bezzecchi, capace di trionfare davanti ai propri tifosi, ma guarda soprattutto agli aspetti positivi di un weekend che lo ha visto competitivo nonostante una condizione fisica non ancora ottimale.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Mugello

“Ho invidiato Bez perché vincere al Mugello è una cosa che non si può eguagliare, spero di vivere la stessa cosa in una gara spagnola, non volevo andare via dal podio. Sulla gara, c’è stato qualche momento dove ho perso l’opportunità, forse se fossi stato davanti sarebbe andata diversamente. Comunque un bellissimo secondo posto dopo ieri, tutti bei risultati e dobbiamo continuare così”

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