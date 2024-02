MotoGP | Ezpeleta chiarisce le voci su Liberty Media (F1) vicina all’acquisto di Dorna

Dorna MotoGP – Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ospite al Gala de la Real Federación Motociclista Española (RFME), ha parlato anche della possibile acquisizione della Dorna da parte di Liberty Media Corporation, società proprietaria della Formula 1.

Secondo Ezpeleta Dorna è sempre stata in vendita, perchè gli azionisti di maggioranza di Dorna sono fondi di investimento, che comprano le cose per venderle. Non c’è quindi particolare attenzione ad una possibile acquisizione da parte di Liberty Media.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO Possibilità vendita Dorna a Liberty Media Formula 1

“Gli azionisti di maggioranza di Dorna sono fondi di investimento, che comprano le cose per venderle – ha detto Ezpeleta così come riportato da Marca.com – Siamo sempre stati in vendita, fin dal primo giorno. Siamo con Bridgepoint dal 2006 e con CPP e B dal 2013. Ci sono sempre approcci e tutto il resto. Per ora, questo è tutto. Siamo gli stessi di sempre”.

Bridgepoint è una società di private equity, CPP è un fondo di investimento. Liberty Media ha acquistato i diritti della F1 nel 2017. Ora valgono 18,2 miliardi di dollari, il che li rende l’impero sportivo di maggior valore al mondo secondo Forbes (2023).

3.7/5 - (3 votes)