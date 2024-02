MotoGP | Tardozzi (Ducati): “Rinnovo Bagnaia? Non c’è fretta”

Ducati – A fine stagione scadranno i contratti di quasi tutti i big della MotoGP. Tra questi anche quello del Campione del Mondo Pecco Bagnaia.

Gli unici ad avere un contratto oltre il 2024 sono Brad Binder e Pedro Acosta con KTM e Johann Zarco e Luca Marini con la Honda.

Il pilota piemontese vorrebbe rimanere in Ducati e anche la casa di Borgo Panigale vorrebbe tenere il due volte iridato della MotoGP.

Le due parti si stanno già parlando e Davide Tardozzi, Team Manager Ducati, ha fatto il punto della situazione ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Rinnovo Pecco Bagnaia MotoGP 2024

“Stiamo discutendo gli ultimi dettagli con il suo manager – ha detto Tardozzi – Non abbiamo fretta. Pecco è già concentrato sul campionato 2024 e su come andrà la prima gara a Losail. Stiamo cercando di finalizzare le cose il prima possibile. Non c’è una scadenza, entrambe le parti vogliono stare insieme, Pecco vuole rimanere in Ducati e anche noi vogliamo che rimanga con noi. Quindi, penso che sia una questione di tempo. Cercheremo di farlo il prima possibile ma, ancora una volta, senza fretta.”

