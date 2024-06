MotoGP | Ducati ringrazia Pramac per i 20 anni passati insieme

Pramac Racing Yamaha – Ducati Corse ha rilasciato un comunicato dove ringrazia il Pramac Racing e Paolo Campinoti per i 20 anni passati insieme.

La “Rossa” a due ruote e la squadra toscana hanno collezionato 8 vittorie, 55 podi e 20 pole position oltre al titolo mondiale squadre nel 2023.

La decisione che ha fatto si che Pramac cambiasse casa è stata la mancata promozione di Jorge Martin nel Team Factory, con Campinoti che ha sottolineato che aver scelto Cristiano Ronaldo (leggasi Marc Marquez, ndr) ha portato a delle conseguenze.

Dichiarazioni Claudio Domenicali (CEO di Ducati Motor Holding) su Separazione da Pramac Racing

“Voglio ringraziare personalmente Paolo Campinoti per tutti questi anni in cui abbiamo lavorato insieme. Abbiamo ottenuto grandi risultati con passione ed entusiasmo ma soprattutto in un clima di grande rispetto e collaborazione. Purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione per estendere ulteriormente questa partnership ma la stima e l’amicizia che ci lega è totalmente intatta e proseguirà nel tempo. Un grande in bocca al lupo per il futuro a Paolo e alla sua squadra.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna (Ducati Corse General Manager) su Separazione da Pramac Racing

“Voglio ringraziare Paolo Campinoti e il team Pramac Racing per tutto l’impegno, la dedizione ed il grande lavoro svolto insieme in questi vent’anni di collaborazione. Il nostro rapporto è iniziato nel 2005 ed insieme abbiamo raggiunto traguardi davvero importanti. Pramac Racing è stata la prima squadra indipendente Ducati a vincere una gara in MotoGP e nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale squadre, oltre ad aver ottenuto più volte il titolo di miglior squadra indipendente. Siamo dispiaciuti di non poter proseguire insieme in futuro. Ora, però, dobbiamo rimanere concentrati sul presente: faremo il massimo per supportare Pramac Racing, Jorge Martín e Franco Morbidelli fino alla fine, così da raggiungere altri traguardi importanti in questa stagione.”

4.6/5 - (41 votes)