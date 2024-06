MotoGP | GP Assen Day 1, Espargarò: “Peccato per la caduta”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso con un caduta la pre-qualifica del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP.

Il pilota dell’Aprilia che ha ottenuto il quarto tempo, ha perso il controllo della sua RS-GP 24 all’ultima chicane, atterrando pesantemente sul fondo schiena. Ecco cosa ha detto il pilota di Granollers.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Olanda Assen Aprilia MotoGP 2024

“Sono caduto alla fine del turno di prove, è un peccato perché fino a quel momento la giornata stava andando molto bene. Mi sentivo competitivo sulla moto, questa non è una pista facile, abbiamo molta velocità e l’aerodinamica mette più peso sull’anteriore anno dopo anno. Nel complesso sono contento anche se ho molto dolore alla parte bassa della schiena e al collo. Domani sarà ancora peggio, ma non è così forte come sarebbe potuto essere stato.”

4.7/5 - (42 votes)