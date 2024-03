MotoGP | Morbidelli a Valentino Rossi: “Sei il più grande di tutti i tempi, dentro e fuori dalla pista”

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – Franco Morbidelli ha dovuto saltare tutti i test invernali a causa di una caduta avvenuta a Portimao.

Il pilota italo-brasiliano era caduto mentre si allenava con una moto stradale (Ducati V4R Panigale) ed aveva perso conoscenza. A soccorrerlo per primi i fratelli Marquez, che aveva poi ringraziato tramite i social.

Al momento deve ancora ricevere l’ok per scendere in pista (da venerdì prime prove del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2024, ndr) ma nel frattempo tramite un video ha voluto ringraziare Valentino Rossi, che ha sempre creduto in “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Su Valentino Rossi MotoGP 2024

“Ciao Vale, da bambina eri il mio idolo e poi da adolescente sei diventato mio amico. Adesso sei un pilastro della mia vita. Quando ti ho conosciuto ero solo un ragazzino che amava le moto e sognava di diventare un pilota della MotoGP. Quello che era iniziato come un hobby è poi diventata la mia professione. Hai condiviso con me la tua esperienza e le tue conoscenze ed è fantastico quello che è successo da allora. Mi hai aiutato a diventare un pilota della MotoGP quando ero il primo allievo della VR46 Riders Academy. Sono molto grato di averti conosciuto perché sei entrato nella mia vita quando non ero nessuno. Hai creduto in me, mi hai reso un pilota professionista e hai fatto la tua parte per realizzare il mio sogno, la mia vita. Grazie per la tua fiducia e il tuo supporto. Sei il più grande di tutti i tempi (GOAT) dentro e fuori dalla pista. Grazie.”

