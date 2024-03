MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Qatar 2024 a Lusail

Gp Qatar MotoGP 2024 – Si riaccendono i motori del Motomondiale, da venerdì tutte e tre le classi in pista per prepararsi alla prima gara della MotoGP 2024, il Gran Premio del Qatar. In palio in questa stagione ci saranno 777 punti con 21 Sprint Race e 21 Gran Premi.

Archiviato il 2023 con il bis Mondiale di Pecco Bagnaia in MotoGP e con i successi di Pedro Acosta in Moto2 e Jaume Masia in Moto3, si torna a fare sul serio dopo i test invernali.

L’argomento del giorno è il rinnovo di Bagnaia con la Ducati (fino al 2026, ndr) ma tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, che è passato dalla Honda alla Ducati del Gresini Racing. Dopo l’entusiasmante debutto a Valencia, l’otto volte iridato ha faticato di più a Sepang e proprio al Lusail International Circuit, teatro degli ultimi test e della gara inaugurale della stagione 2024. Il suo team-mate sarà suo fratello Alex, al secondo anno con il Team Gresini.

Ducati MotoGP 2024

In casa Ducati ci si aspetta il riscatto di Enea Bastianini, che nei test è andato bene e che è tornato a pieno regime dopo una stagione 2023 segnata da un infortunio e soprattutto l’attacco di Jorge Martin (Pramac Racing), a cui non è andato giù il finale di stagione 2023, con polemiche a non finire con la Michelin, che proprio in Qatar, nella gara domenicale, aveva fatto tanto tribolare il madrileno.

Chi cerca il riscatto dopo le ultime opache stagioni è Franco Morbidelli, che avrà a disposizione la Ducati Factory del Pramac Racing. Da tenere d’occhio anche Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team, terzo nel Mondiale 2023, ndr) e il nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, che ha ripreso da dove aveva lasciato in termini di passo.

KTM MotoGP 2024

Il monopolio della “Rossa” a due ruote proverà ad interrotto dalla KTM che schiererà i confermati Brad Binder e Jack Miller nella squadra Factory e Augusto Fernandez e il rookie Pedro Acosta nel Team GASGAS Tech3. Quest’ultimo è stato velocissimo nei test invernali e ha sorpreso soprattutto per la maturità, oltre che per la prestazione.

Aprilia MotoGP 2024

In casa Aprilia c’ è stato un interessante pre-campionato. L’esperienza di Aleix Espargarò con la nuova moto è stata quasi immediata per conquistare i vertici della classifica dei tempi, mentre il compagno di squadra Maverick Viñales e Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) hanno impiegato più tempo per mettere insieme il puzzle. Raul Fernandez (Trackhouse Racing) ne ha avuti ancora meno, dato che ha saltato gran parte dei test di Sepang dopo una caduta, rivelandosi però veloce.

Yamaha e Honda MotoGP 2024

Yamaha e Honda sono le case più in difficoltà. Entrambe potranno usufruire delle concessioni in fascia “D”, vale a dire test con piloti titolari, sviluppo motore, sviluppo aerodinamica e più gomme per i test. Fabio Quartararo e il nuovo arrivo in Yamaha Alex Rins, sono molto ansiosi di tornare per vedere dove potranno collocarsi, così come Joan Mir e le new entry Luca Marini (Repsol Honda) e Johann Zarco (LCR, team-mate di Takaaki Nakagami).

Meteo Gp Qatar

Per questo fine settimana sul circuito di Losail non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 25 gradi.

Info Gp Qatar

Il circuito del Qatar misura 5.4 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. E’ entrato nel nel calendario del Motomondiale nel 2004. Dal 2008 la gara si disputa in notturna grazie ad un faraonico impianto di illuminazione.

Orari Gp Qatar – (orario italiano)

Lunedì 4 marzo

Ore 21: MotoGP Unseen – Episodio 1

Ore 21.30: MotoGP Unseen – Episodio 2

Martedì 5 marzo

Ore 20: MotoGP Unseen – Episodio 3

Ore 20.30: Reparto Corse MotoGP

Ore 20.45: Back2Backgnaia

Ore 22: MotoGP Unseen – Episodio 4

Mercoledì 6 marzo

Ore 20: MotoGP Unseen – Episodio 5

Ore 20.45: Ricomincio da me

Ore 22.30: Bagnaia, 1 come me

Giovedì 7 marzo

Ore 14: conferenza stampa piloti

Ore 15: Paddock pass

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 8 marzo

Ore 11.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 12.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 13.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.40: Paddock Live

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 17: Moto2 – prove libere 2

Ore 17.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live Show

Ore 19.45: Talent Time

Sabato 9 marzo

Ore 10.25: Moto3 – prove libere 3

Ore 11.10: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.55: MotoGP – prove libere 2

Ore 12.35: MotoGP – qualifiche

Ore 13.40: Paddock Live

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.50: Moto3 – qualifiche

Ore 15.40: Moto2 – qualifiche

Ore 16.30: Paddock Live Sprint

Ore 16.55: MotoGP – Gara Sprint

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Domenica 10 marzo

Ore 13.35: MotoGP – warm up

Ore 14: MotoGP – rider fan parade

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: Moto3 – gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: Moto2 – gara

Ore 17.15: Paddock Live gara

Ore 17.30: Grid

Ore 18: MotoGP – gara

Ore 19: Zona Rossa

Ore 20: Race Anatomy

Dove vedere il Gp Qatar

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà la diretta delle qualifiche della MotoGP del sabato a partire dalle 12:35 e la Sprint Race alle 17. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 ore 17:05; Moto2 ore 18:20; MotoGP ore 20:05).

GP Qatar MotoGP ORARI TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

12:35 – MotoGP Qualifiche

14:50 – Moto3 Qualifiche

15:40 – Moto2 Qualifiche

17:00 – Sprint Race MotoGP

18:00 MotoGP Sprint

Domenica 10 marzo (differita)

17:05 Moto3 Gara

18:20 Moto2 Gara

20:05 MotoGP Gara

5/5 - (1 vote)