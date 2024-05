MotoGP | Dall’Igna su compagno Bagnaia: “Decisione difficile, sarà presa a breve per rispetto dei piloti”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Gigi dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, a breve sarà “costretto” a scegliere chi affiancare al confermato Pecco Bagnaia nel Team interno della “Rossa” a due ruote.

La scelta è tra Enea Bastianini (sarebbe una conferma, ndr), Jorge Martin e Marc Marquez. Intervistato da Sky Sport ha così commentato l’attuale situazione. Ricordiamo che Marquez ha già detto di volere una moto Factory, di qualsiasi colore o marca essa sia (clicca qui per leggere le parole dell’otto volte iridato).

Dichiarazioni Gigi dall’Igna Mercato Ducati GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“La scelta del pilota da affiancare a Bagnaia sarà molto dura. Tutti fanno cose incredibili, sarà complicato decidere, ma bisognerà farlo. Non credo che i nostri piloti siano sotto pressione per questa decisione, sono tutti Campioni e sanno sopportare la pressione. La nostra decisione sarà presa a breve, anche per rispetto e correttezza nei confronti dei piloti che poi potranno scegliere altre strade. Sarà una scelta difficile e complicata.”

4.6/5 - (41 votes)