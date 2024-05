MotoGP | Martin vince di forza a Le Mans: gli highlights della gara [VIDEO]

MotoGP GP Le Mans – Vittoria di forza per Jorge Martin nell’ultimo Gran Premio di Francia a Le Mans, quinto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Dopo il primato nella Sprint ottenuto nel pomeriggio di ieri, il portacolori spagnolo della Ducati Pramac si è confermato al comando anche nella competizione della domenica, lasciandosi alle spalle il connazionale Marc Marquez e il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, secondo fino all’ultimo giro a beffato a poche curve dalla fine dal rivale del team Gresini. Una vittoria importante, cercata e costruita giro dopo giro, che ha permesso all’iberico di ampliare il proprio vantaggio in classifica.

Con il quarto posto si è classificato Enea Bastianini, costretto a scontare un long lap penalty ma bravo a superare nelle ultime tornate Maverick Vinales, autore del quinto riscontro. Sesto Fabio Di Giannantonio, seguito a ruota da Franco Morbidelli, Brad Binder ed Aleix Espargarò. Ultimo pilota piazzato in top dieci Alex Marquez. Prossimo appuntamento tra pochi giorni a Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalogna. Un appuntamento chiave per il proseguo della stagione, visto il gap che Martin sta creando nel confronto con la concorrenza.