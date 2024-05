MotoGP | GP Le Mans Gara, Marc Marquez: “Podio importante. Futuro? Voglio la moto Factory”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha corso una gara tatticamente perfetta a Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinta gara della MotoGP 2024.

L”otto volte iridato del Gresini Racing che partiva dalla quinta fila (13esima casella, ndr), non è riuscito a ripetere lo start della Sprint Race, ma essendo quella di oggi il doppio come durata, ha rimontato sorpasso su sorpasso, arrivando a giocarsi anche la vittoria.

All’ultimo giro ha attaccato Pecco Bagnaia, con il #1 della Ducati che non è riuscito a rispondere, tagliando così il traguardo in seconda posizione a soli 0.446s dal vincitore Jorge Martin. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Oggi ho fatto una bella partenza, ma ho dovuto ‘cucinare’ la gara piano piano, aspettando il mio momento. Peccato che quando sono arrivato a loro due (Martin e Bagnaia, ndr) ho fatto fatica a sorpassare. Ieri pensavo fosse impossibile arrivare al podio, perché la pressione davanti sale, ma per me è stato importante in questo weekend andare in crescendo, venerdì abbiamo preso delle decisioni sbagliate, la tredicesima posizione ha penalizzato il weekend, ma oggi sono contento, perché partendo da dietro e arrivando ad un secondo da Martin è stato bello. Sorpasso su Bagnaia? Ho staccato molto tardi, mi aspettavo che Bagnaia attaccasse Martin perché accelerava bene nelle curve, poi ho visto che non lo attaccava e ho deciso di attaccarlo perché sono uscito bene dalla 8 e oggi l’abbiamo fermata bene. Futuro? Quando ho preso questa decisione sapevo che la Ducati era la moto più forte, io avevo il dubbio di essere finito, adesso sono competitivo e logicamente il prossimo anno voglio cercare indipendentemente dal colore e dalla moto, voglio l’evoluzione. Ho le idee chiare.”

Foto: Valter Magatti

