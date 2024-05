MotoGP | GP Le Mans Gara, Bastianini: “Non posso essere contento”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini nonostante una partenza dalla quarta fila e una long-lap penalty, ha chiuso quarto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati non è però del tutto soddisfatto, il giro veloce a fine gara gli fa solo rimpiangere il non aver potuto lottare per la vittoria.

La concorrenza per “rubargli” il posto nel Team ufficiale è tanta e Jorge Martin (oggi vincitore, ndr) e Marc Marquez (secondo dopo una bellissima rimonta, ndr) sono in “agguato”, ecco cosa ha detto il pilota della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Non posso essere contento, potevo fare molto di più, sono un pò amareggiato. La velocità non ci mancava, però ci è sfuggito qualcosa in questo weekend, poi è arrivato il maledetto long lap penalty. Volevo passare Aleix (Espargarò, ndr), avevo fretta, davanti stavano andando forte, era il momento di attaccare, ci siamo toccati ed ero pronto a restituirgli la posizione, ma mi sono voltato e non c’era più (era andato larghissimo, ndr). Non pensavo comunque che mi avrebbero penalizzato.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Lotta per Posto Team Ufficiale GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Cosa possi dire? La Ducati sta facendo un gran lavoro, sono tutte davanti, ma so anche che chi ha vinto è il mio rivale. Stiamo andando tutti forte, non è mai facile, c’è molta competizione e Gigi (Dall’Igna, D.G. Ducati Corse) ci sta mettendo la giusta pressione.”

4.6/5 - (41 votes)