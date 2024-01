MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Gli avversari? Dovrebbero parlare meno e lavorare di più”

MotoGP Ducati – Pochi giorni fa Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, aveva criticato chi aveva permesso di avere in pista otto Ducati.

Secondo Rivola avere otto moto con tanto di condivisione dei dati aiuta e gli avversari che rincorrono non possono combattere alla pari. A peggiorare le cose secondo Rivola l’arrivo di Marc Marquez in Ducati Gresini (clicca qui per leggere le parole di Rivola).

Gli ha risposto seppur indirettamente Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse e artefice dei successi della “Rossa” a due ruote. Ecco cosa ha detto a GP Racing così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Avversari MotoGP 2024

“Ho vinto più di 50 titoli nella mia carriera, la maggior parte dei quali con Aprilia, e non voglio fermarmi qui. Odio arrivare secondo. Quelli che ci criticano ora sono quelli che in passato avevano squadre satellite che vedevano solo come fonte di profitto. Ho fatto le cose in modo diverso, integrando i nostri team satellite nel nostro sistema di lavoro, trasformandoli in veri e propri partner. Abbiamo fatto meglio di tutti. I nostri avversari farebbero bene a parlare di meno e a mettersi al lavoro.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Marc Marquez MotoGP 2024

“Marc è uno dei migliori piloti della storia. Non direi che la sua decisione sia più gratificante di un titolo mondiale, come alcuni hanno scritto, ma è gratificante. Sappiamo cosa rappresenta Marquez, sappiamo cosa intende. Sta a noi essere abbastanza bravi da gestire questa situazione come abbiamo fatto in passato.”

4.7/5 - (43 votes)