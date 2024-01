Claudio Domenicali: “Ducati in Moto3? Potremmo avere una moto molto competitiva”

Ducati Moto3 – La grande novità in casa Ducati per la stagione 2024 è l’ingresso nel Motocross con tanto di ingaggio di Tony Cairoli, strappato alla KTM per fare da tester alla moto con ruote tassellate della casa di Borgo Panigale.

A supervisionare il progetto Paolo Ciabatti, che ha lasciato il ruolo di Direttore Sportivo di Ducati Corse per intraprendere la nuova avventura.

Tra i tanti temi discussi anche il possibile ingresso in Moto3, di cui si era già parlato nel 2017. Ecco a tal proposito le parole del CEO Claudio Domenicali rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Claudio Domenicali Crescita e Vittorie Ducati MotoGP

“Abbiamo portato a maturazione un progetto che parte da molto lontano; quando Gigi (Dall’Igna, ndr) è arrivato con noi, nel 2013, avevamo una squadra in grande difficoltà e lui è stato molto bravo a valorizzare al massimo le persone capaci che erano in Ducati. Oggi i risultati ci hanno ripagato alla grande, perché la squadra è cresciuta con continuità. Il nostro merito è di avere investito anche quando i risultati erano buoni, ma non straordinari. Siamo stati vicini al titolo iridato diverse volte, quindi si vedeva che eravamo vicini all’obiettivo. Qualche volta non siamo riusciti a mettere la palla in rete. Oggi, invece, facciamo spesso gol.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali Possibile Ingresso Ducati in Moto3

“Tra i motori da cross e da Moto3 ci sono diverse cose in comune, ma i motori 250 4T delle GP sono tiratissimi. Per realizzare una Moto3 bisogna pensare un progetto specifico, che non ha complicazioni particolari. Se volessimo entrare in Moto3, penso che in tempi molto rapidi potremmo avere una moto molto competitiva e un motore molto veloce. Nel cross siamo in una fase di apprendimento; in Moto3 saremmo sull’asfalto, il nostro terreno, quindi è un progetto potenzialmente interessante. Adesso non vogliamo aprire troppi fronti, però, mai dire mai.”