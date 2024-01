MotoGP | Ciabatti (Ducati): “Marc Marquez lotterà per il Mondiale”

MotoGP Ducati Gresini – Paolo Ciabatti, ex direttore sportivo di Ducati Corse e ora a capo della nuova divisione off-road del marchio italiano, ritiene che Marc Marquez sarà super competitivo con la Ducati del Gresini Racing.

Secondo Ciabatti l’otto volte iridato è un pilota eccezionale, uno dei migliori nella storia delle due ruote e lotterà per il Mondiale. L’ex D.S. Ducati Corse ha parlato anche degli avversari della Ducati e dei piloti che saranno in “Rosso” nel 2025.

Dichiarazioni Paolo Ciabatti su Marc Marquez in Ducati

“Marc è un pilota eccezionale, che ha vinto sei Campionati del Mondo MotoGP e otto in carriera. È uno dei migliori nella storia del nostro sport. Ducati sta riscuotendo un discreto successo con i suoi attuali piloti – ha detto Ciabatti in un’intervista rilasciata a Marca.com – “A parte Zarco e Marini, tutti resteranno in Ducati nella stagione 2024 ed è un altro pilota che sono sicuro sarà super competitivo e penso anche in lotta per il mondiale. Forse Marc sta calmando un po’ le aspettative, ma penso che si adatterà alla moto molto velocemente. Tutti i piloti si sono adattati molto bene alla Ducati, piloti con stili diversi sono riusciti a salire sul podio e vincere le gare. Marquez sarà uno dei piloti che lotterà per il mondiale. Il primo test è sempre importante, ma poi bisogna confermarlo a Sepang o in Qatar. Ma penso che la moto gli piaccia molto.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti Avversari Ducati MotoGP 2024

“KTM è stata super competitiva l’anno scorso, così come Aprilia, soprattutto nella prima parte di stagione. E penso che anche i giapponesi saranno in grado di far evolvere la moto più velocemente. Certo, la Ducati parte da un buon livello perché abbiamo sicuramente i migliori piloti e la migliore moto, da quello che sembra. Ma vi dico anche che la prima gara sarà quella che mostrerà dov’è la Ducati e dove sono le altre.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti Piloti Ufficiali Ducati MotoGP 2025

“I top rider non sono sotto contratto per il 2025, scadranno tutti nel 2024, compreso Pecco. Penso che la priorità della Ducati sarà quella di rinnovargli il contratto. E’ due volte Campione del Mondo, un pilota super veloce ed è stato anche in grado di gestire una situazione molto seria dopo la caduta. Penso che il mercato sia abbastanza aperto. Penso che sia difficile per tutti i piloti rimanere con Ducati nel 2025. Jorge (Martin) lo ha detto anche molto chiaramente: se non riuscirà a entrare nel team ufficiale cercherà di vedere se ci sono altre opportunità, ma questo dipende dalla competitività di ogni costruttore. Se dai ai piloti una moto per vincere, anche se non fanno parte del team ufficiale, hai maggiori possibilità di essere scelto. Sarà interessante, lo guarderò un po’ dall’esterno, ma sempre un po’ coinvolto, perché le corse sono nel mio cuore.”

