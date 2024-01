MotoGP | Ducati 2024: la presentazione a Madonna di Campiglio e in diretta streaming

Presentazione Ducati MotoGP 2024 – Lunedì 22 gennaio nella splendida cornice di Madonna di Campiglio verrà presentata la Ducati MotoGP 2024, insieme alla squadra Superbike e al neonato team Ducati Corse Off-Road.

In sella alle Desmosedici GP ufficiali i confermati Francesco Bagnaia (Campione del Mondo 2022 e 2023, ndr) ed Enea Bastianini.

La squadra Superbike sarà formata da Alvaro Bautista (iridato 2022 e 2023, ndr) e dal Campione del Mondo Supersport 2023 Nicolò Bulega. Sarà presentato anche il team che parteciperà al Campionato Italiano Motocross 2024.

Per tutti gli appassionati sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming (in lingua italiana o inglese) sul nostro sito web, sulla pagina web dedicata di ducati.com, sul sito arubaracing.it, sul canale ufficiale YouTube di Ducati, su Sky Sport MotoGP (Canale 208).

Ricordiamo che il Motomondiale 2024 partirà in Qatar dall’8 al 10 marzo, mentre i primi test ufficiali prenderanno il via a Sepang (dal 1 al 3 febbraio lo shakedown e dal 6 all’8 febbraio il test ufficiale, ndr). Ultimo test prima della gara in Qatar quello dal 19 al 20 febbraio al Lusail International Circuit, in Qatar.

Ducati anche quest’anno schiererà 8 moto. Oltre alle due ufficiali, quelle del Team Pramac di Jorge Martin e Franco Morbidelli, quelle del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio e quelle del Team Gresini di Alex Marquez e del grande atteso, Marc Marquez.

