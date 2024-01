MotoGP | Il calendario delle presentazioni 2024, si inizia con il Team Gresini

MotoGP 2024 – La MotoGP 2024 sulla carta dovrebbe essere una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni. Tanti i trasferimenti, su tutti Marc Marquez in Ducati.

Non solo Marc Marquez nel Team Gresini, ma anche Franco Morbidelli in Ducati Pramac, Luca Marini in Honda HRC, Johann Zarco in Honda LCR, Alex Rins in Yamaha, Fabio Di Giannantonio in Ducati VR46 e Pedro Acosta in KTM GASGAS.

Il Team Gresini che schiererà in sella alla Ducati la coppia formata dai fratelli Marquez, sarà svelato sabato 20 gennaio alle ore 18:30 (diretta streaming).

Il 22 dello stesso mese saranno tolti i veli della nuova Ducati Factory che schiererà i confermati Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, il 24 quelli del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, il 26 quelli del neonato Team Trackhouse nato dalle ceneri del Team RNF, che in sella alle Aprilia schiererà Raul Fernandez e Miguel Oliveira e il 29 quelli del Team GASGAS KTM con la novità del rookie Pedro Acosta.

A febbraio altre sei presentazioni, Yamaha, KTM, Honda HRC, Honda LCR, Aprilia e Ducati Pramac.

Date Presentazioni Team MotoGP 2024

20 Gennaio: Gresini Racing

22 Gennaio: Ducati Lenovo

24 Gennaio: Pertamina Enduro VR46 Racing

26 Gennaio: Trackhouse Racing

29 Gennaio: GASGAS Factory Racing Tech3

05 Febbraio: Monster Energy Yamaha

12 Febbraio: Red Bull KTM Factory Racing

13 Febbraio: Repsol Honda

15 Febbraio: LCR Honda

18 Febbraio: Aprilia Racing

28 Febbraio: Prima Pramac Racing

