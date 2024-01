MotoGP | Ciabatti (Ducati): “Marc Marquez in ‘Rosso’? Valuteremo in base ai risultati”

Ducati MotoGP – Paolo Ciabatti, ex Direttore Sportivo di Ducati Corse ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui parla della situazione attuale e del futuro del Team di Borgo Panigale.

Direttore Sportivo di Ducati Corse dal 2013 al 2023, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della nuova Ducati Corse Off-Road, ma nell’intervista parla di MotoGP.

L’argomento principe è stato l’arrivo di Marc Marquez e un suo possibile approdo al team interno nel 2025.

Dichiarazioni Paolo Ciabatti su Posti Ducati Ufficiale MotoGP 2025

“Moto ufficiale? Con ogni probabilità uno dei due piloti sarà Bagnaia, i tempi dei contratti multimilionari sono finiti. Quasi tutti i piloti sono in scadenza di contratto, ma in Ducati aspetteremo le prime cinque o sei gare per avere una visione d’insieme della situazione. Anche se abbiamo le idee abbastanza chiare. Guardando al 2025, con ogni probabilità uno dei due piloti del team ufficiale sarà Bagnaia. Posto per Marc Marquez? Faremo le nostre valutazioni in base ai risultati.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti (Ducati) su Marc Marquez

“Il sorriso di Marc Marquez durante i test ha catturato l’attenzione di tutti, così come i tempi che ha fatto. Il campionato sarà molto equilibrato e lui sarà uno dei protagonisti, nessuno si aspetta cose diverse. Marquez magari ci darà qualche grattacapo in più come Ducati, poiché saremo chiamati ad una gestione molto complessa, viste le forti personalità che abbiamo, Bagnaia e Martin su tutti. Ci aspetta un bel lavoro da fare, ma per lo show avere così tanti piloti in grado di poter lottare per la vittoria sarà molto interessante.”

