MotoGP | Nella stagione 2024 si festeggiano i 75 anni del Motomondiale

75 anni MotoGP – La MotoGP festeggia 75 anni nel 2024, 75 stagioni complete di competizioni da quando lo sport più emozionante del mondo è nato nel 1949.

Per celebrare l’occasione a Valencia, è stato rivelato il logo del 75° anniversario che ora sarà al centro della scena mentre festeggiare per tutta la stagione 2024, che ormai è proprio dietro l’angolo.

Ci saranno anche altre pietre miliari lungo il percorso, incluso il 75° anniversario della primissima gara che contava per la classifica del Campionato del Mondo, la gara della 350cc sull’Isola di Man nel 1949, il 13 giugno. La prima gara della classe regina si disputò invece il 17 giugno 1949. Mentre ci prepara alla revoca del divieto di test e al ritorno in pista, è tempo di iniziare a festeggiare!

Partiamo con alcune delle statistiche più rilevanti legate ai 75 anni di incredibili gare, dando il via così a #MotoGP75!

I Gran Premi

Nel 2023 a Le Mans abbiamo celebrato il Gran Premio numero 1000 e quindi all’inizio della stagione 2024 saranno 1015 i Gran Premi andati in scena dal via del Campionato del Mondo che risale al 1949, per un totale di 3371 gare.

I Campioni del mondo del Motomondiale

126 sono i piloti che si sono laureati campioni del mondo, tanti più di una volta. Davanti a tutti troviamo Giacomo Agostini con 15, seguito da Angel Nieto (12 + 1), Mike Hailwood (9), Valentino Rossi (9) e Carlo Ubbiali (9). A quota otto al momento troviamo Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™).

I vincitori

399 piloti hanno vinto nei Gran Premi e quindi molto probabilmente nel 2024 raggiungeremo quota 400. L’ultimo pilota in ordine di tempo a vincere una gara per la prima volta è stato Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) che in Moto3™ ha battuto tutti a Sepang.

I Costruttori

Honda è la Casa con il maggior numero di successi nel Campionato del Mondo, con 821. Alle sue spalle ci sono Yamaha (520), Aprilia (297), MV Agusta (275) e Kalex (176).

I Paesi

30 sono le nazionalità ad aver festeggiato nel Mondiale. L’Italia vanta 888 vittorie, seguita dalla Spagna con 722.

30 anche i Paesi ad aver ospitato il Campionato del Mondo: in ordine di tempo l’ultimo è stato l’India, con il Buddh International Circuit che ha esordito nel calendario della MotoGP™ per la prima volta nel 2023. Nel 2024 con l’ingresso del Kazakistan saranno 31!

