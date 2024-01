MotoGP | Borsoi (Ducati Pramac): “Marquez sarà un problema per tutti noi”

MotoGP Ducati – L’arrivo di Marc Marquez in Ducati Gresini è senza dubbio l’argomento principe del 2024.

L’otto volte iridato ha già “assaggiato” la Desmosedici a Valencia, risultando subito veloce, come se quella moto l’avesse sempre guidata.

Ecco a tal proposito il parere di Gino Borsoi, Team Manage Pramac Ducati, squadra che si è giocata il titolo 2023 con Jorge Martin fino a Valencia, titolo andato poi a Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Gino Borsoi Ingaggio Ducati Gresini Marc Marquez 2023

“Sarebbe assurdo dire che Marquez non sarà competitivo. Marquez sarà sicuramente competitivo, sarà sicuramente tra i migliori e Marquez sarà un problema per tutti noi” – ha detto Borsoi a Speedweek – “E’ però anche un vantaggio per tutti noi. Perché se saremo intelligenti, saremo in grado di sfruttare la velocità di Marquez per essere ancora più competitivi.”

Già a Valencia alla curva 8 Marquez era stato il più veloce dei piloti Ducati, a dirlo la telemetria ed Enea Bastianini (clicca qui per saperne di più).

