MotoGP | Binder: “Preferisco le Sprint Race alle gare della domenica”

MotoGP KTM – Brad Binder è un vero e proprio fan della Sprint Race, il format introdotto nella scorsa stagione in MotoGP. Una gara con lunghezza e punteggi dimezzati rispetto alla gara classica della domenica.

Il pilota sud-africano della KTM ha vinto le gare “corte” a Termas de Rio Hondo e Jerez risultando il terzo miglior pilota della stagione in riferimento alle gare del sabato. Ecco cosa ha detto a tal proposito in un’intervista rilasciata a Speedweek.com.

Dichiarazioni Brad Binder Sprint Race KTM MotoGP

“Avevo la sensazione che la gara sprint fosse più impegnativa dal punto di vista fisico, perché nella gara principale devi fare attenzione all’usura delle gomme e a queste cose, mentre la sprint è in modalità attacco fin dal primo giro. Sembra una sessione di qualifica di dieci o dodici giri. E onestamente, preferisco la sprint perché mi piace spingere al limite più che cercare di arrivare fino in fondo con le gomme.”

Dichiarazioni Brad Binder 44 Gare nella MotoGP 2024

“Sono tante gare ma ho un atteggiamento diverso rispetto agli altri piloti, perché non posso tornare a casa ogni settimana. Sono praticamente in Europa da gennaio a dicembre. Per me, si tratta di correre, esibirmi e fare il mio lavoro. Mi piace correre, questo è tutto quello che voglio fare.”