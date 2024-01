Moto2 | Arbolino: “Voglio lottare per il titolo dall’inizio dalla fine”

Moto2 Marc VDS Racing Team – Tony Arbolino ha chiuso il Motomondiale 2023 classe Moto2 in seconda posizione alle spalle di Pedro Acosta.

Con il pilota spagnolo passato in MotoGP (KTM Team GASGAS Tech 3, ndr), è uno dei grandi favoriti per il Titolo 2024 della classe intermedia, ecco cosa ha detto il pilota di Garbagnate Milanese alla presentazione della stagione 2024.

Dichiarazioni Tony Arbolino Obiettivo Moto2 2024

“Sono super felice di prepararmi per il mio terzo anno con questa fantastica famiglia. Apprezzo tantissimo l’opportunità che Marc (Van Der Straten, Team Owner, ndr) mi ha dato e condivido il suo impegno per vincere. Il supporto che ricevo è incredibile e mi dà sempre una grande spinta in ogni singola gara. Il mio unico obiettivo è restituire loro un grande regalo nel 2024 e cioè lottare per il titolo dalla prima all’ultima gara. Sappiamo dove possiamo migliorare per essere più forti quest’anno. Sarà un anno interessante con il passaggio alle gomme Pirelli e penso che cambierà parecchio la dinamica delle gare. Ciò richiederà un nuovo approccio, ma sono pronto per questa nuova sfida e pronto a riportare l’Elf Marc VDS Racing Team ai vertici della Moto2. È fantastico avere Filip (Salac) con me e spero che possa mostrare il suo talento e spingermi molto perché anche questa è una buona motivazione quando hai un compagno di squadra veloce e competitivo. L’obiettivo è essere veloci e costanti per tutta la stagione e lottare per la vittoria ogni fine settimana. Abbiamo le armi per farlo, quindi sarà necessario lavorare duro ed essere preparati al meglio per portare a termine il lavoro.”