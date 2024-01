SBK | Razgatlioglu: “Non vedo l’ora di confrontarmi con gli altri piloti della Superbike”

SBK BMW – Toprak Razgatlioglu ha parlato alla presentazione della stagione 2024 della BMW. Il pilota turco non vede l’ora di confrontarsi con la concorrenza la settimana prossima a Jerez dopo aver testato in solitaria a Portimao.

Il Campione del Mondo 2021 al primo approccio con la moto tedesca si era detto impressionato dalla potenza. Ecco cosa ha detto Razgatlioglu al sito ufficiale della SBK.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Presentazione BMW M 1000 RR

“Sono sempre pronto, ho svolto tre giornate di test ma nessuna è stata totalmente sull’asciutto. Ora devo aspettare una settimana, mi manca la mia nuova moto. A Portimao, la prima volta che ho girato su questa moto, sul rettilineo ho sorriso dato che questa moto va davvero forte. Dobbiamo semplicemente migliorare delle cose ma non siamo distanti. Abbiamo bisogno di più giri e più chilometri. In generale la moto è davvero ottima. Specialmente il freno motore è eccezionale. Dobbiamo solo migliorare alcune aree della moto, per il mio stile.”

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Test Jerez 2024

“Il test della settimana prossima a Jerez sarà molto importante dato che lì vedremo tutti i piloti. Ho girato da solo e senza vedere altri piloti Superbike: ora devo vedere i tempi sul giro. La prima gara sarà un po’ difficile. Phillip Island è sempre tosta dato che devi conservare la tua gomma posteriore. Vedremo. BMW lavora tutti i giorni. Quando vedo BMW lavorare, lavoro persino di più. E se lavoriamo così penso che potremo diventare campioni del mondo. Non so se questo o il prossimo anno, ma io ci credo; non siamo distanti.”