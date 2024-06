MotoGP | Bezzecchi: “VR46 Racing Team, sarà un ricordo indelebile”

MotoGP Aprilia – E’ di ieri l’annuncio del passaggio di Marco Bezzecchi dal VR46 Racing Team all’Aprilia.

Il “Bez” lascia la squadra di Valentino Rossi per intraprendere una nuova avventura in una squadra ufficiale. È il terzo pilota cresciuto nel vivaio del VR46 Racing Team ad approdare in una squadra ufficiale seguendo così le orme di Francesco Bagnaia e Luca Marini.

Bezzecchi è nell’albo d’oro della MotoGP come primo pilota ad essere salito sul podio (Dutch GP 2022 ndr) e ad aver vinto un Gran Premio con il giallo fluo della VR46 nella Top class (Argentina GP 2023 ndr). Approdato nella classe regina in sella a Ducati al via della stagione 2022, impressiona da subito con il Titolo di Rookie of the Year. Il 2023 è l’anno della svolta, veloce in tutte le occasioni, costante e in pista sempre con il cuore. Nonostante l’infortunio nelle fasi finali del Campionato (frattura alla clavicola in allenamento ndr), conquista il terzo posto nella generale con tre vittorie (anche una vittoria nella Sprint ad Assen ndr) e 13 podi (7 podi GP e 6 podi Sprint ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Ingaggio Aprilia MotoGP

“Questa squadra rappresenta davvero tanto per me, in tutti i sensi, sia dentro che fuori la pista. Da Vale, a Uccio, a Pablo, a tutte le persone che lavorano nel Team. Dai tecnici, meccanici, i ragazzi in ufficio, il gruppo dell’Hospitality, tutti insomma. Sono arrivato qui dopo un periodo non facile, si ero già nell’Academy (VR46 Riders Academy ndr), ma nonostante tutto, mi hanno accolto in un modo incredibile e abbiamo creato un connubio vincente da subito. Sono tornato ad andare forte in moto, a sentirmi a casa, a divertirmi e questa sensazione, tra alti e bassi, non l’ho mai persa. Sono arrivate tante soddisfazioni, dal primo podio in Moto2 a Jerez subito dopo il Covid fino ad oggi, passando per la prima vittoria in Moto2, il podio nel Mondiale nel 2021 e la promozione in MotoGP. E poi Assen nel 2022 e tanti altri momenti speciali come il terzo posto in Campionato. La frazione di secondo in cui ho tagliato il traguardo al GP d’Argentina nel 2023 non la dimenticheremo mai, si parlo al plurale, perché è stata la prima vittoria per me nella classe regina, ma anche il primo sigillo nella Top class per credo il 90% delle persone che lavorano da tanti anni a questo progetto. Questo mi legherà per sempre a questa squadra e ne sono molto orgoglioso. Sarà un ricordo indelebile comunque andranno le cose in futuro. Come tutte le belle storie anche questa avrà un finale, spero bellissimo, spero con tanti bei traguardi ancora da qui al GP di Valencia, so che nessuno di noi mollerà e daremo il massimo fino alla bandiera a scacchi, INSIEME.”

Dichiarazioni Alessio “Uccio” Salucci su Ingaggio Bezzecchi Aprilia MotoGP

“Questo è un momento dolce amaro per la nostra squadra. Da un lato non possiamo che essere felici di aver avuto un ruolo importante nel salto di un giovane pilota della VR46 Riders Academy in una struttura ufficiale, dall’altro, dopo cinque stagioni, il nostro rapporto con Marco è davvero speciale, familiare, abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme e molti dei successi della nostra storia sono legati al suo nome. Con lui abbiamo raggiunto uno degli obiettivi per cui nasce questo Team: portare giovani talenti dalle classi inferiori alla MotoGP, coltivarli, arrivare al successo e supportarli fino a raggiungere una struttura ufficiale. Marco ci ha regalato due bellissime stagioni in Moto2, ma soprattutto è stato il primo pilota del Team a salire sul podio, a vincere una gara nella Top class e a centrare il terzo posto nella classifica generale al suo secondo anno in MotoGP. Come squadra questo è per noi un orgoglio e una motivazione in più a continuare in questa direzione, a creare un modello da ripetere, a puntare sempre in alto e a consolidarci come struttura di riferimento nel Campionato. Di Marco, oltre i grandi risultati, ci rimarranno i tanti momenti condivisi fuori e dentro la pista. Come Pertamina Enduro VR46 Racing Team non possiamo fare altro che sperare per lui in un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Fino a Valencia continueremo a lavorare senza lasciare nulla al caso per raggiungere ambiziosi traguardi insieme.”

