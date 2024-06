MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Olanda 2024 ad Assen

MotoGP Gp d’Olanda Assen 2024 – La stagione 2024 della MotoGP è in pieno fermento, non solo il mercato del 2025, ma con 13 Gran Premi ancora da disputare e ben 481 punti in palio tutto può succedere. Il prossimo appuntamento si terrà al leggendario TT Circuit Assen, che quest’anno celebra un doppio anniversario: il 75° Gran Premio e il 75° anniversario della MotoGP.

Tra i protagonisti attesi al TT Circuit Assen spicca Francesco Bagnaia. Con due vittorie consecutive nei Gran Premi recenti, Bagnaia mira a consolidare la sua leadership. Anche Jorge Martin è determinato a dimostrare la sua costanza e velocità, cercando di incrementare il suo bottino di vittorie. Marc Marquez, invece, è ancora alla ricerca della sua prima vittoria del 2024 e spera di ritrovare la via del successo proprio ad Assen, un circuito che conosce bene. Enea Bastianini, attualmente a 57 punti dalla vetta della classifica, è determinato a migliorare la sua posizione e a ridurre il divario. Maverick Viñales vuole tornare a lottare per il podio su un circuito che gli ha già dato grandi soddisfazioni. Aleix Espargarò, dopo il podio ottenuto nel 2023, punta a replicare quell’ottima performance.

Nel frattempo, continuano a circolare voci interessanti, soprattutto nei campi di Honda e Yamaha. Joan Mir è al centro dell’attenzione in Honda, mentre Fabio Quartararo spera che Assen possa dargli la spinta necessaria per tornare in testa. Anche Alex Rins è determinato a raccogliere punti in una stagione finora difficile.

Meteo Gp Olanda Assen

Per il week end è prevista pioggia solo al venerdì.

Info Gp d’Olanda Assen

Il circuito di Assen misura 4.5 km e conta 6 curve a sinistra e 12 a desta. La pista è una pietra miliare del Motomondiale, anche se rispetto alla sua prima edizione, che si correva nelle strade aperte al traffico, negli anni ha cambiato più volte faccia, andando a perdere quelli che erano i sui punti caratteristici che gli valsero il nome di Università delle moto.

Orari Gp d’Olanda Assen 2024

Venerdì 28 giugno

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 29 giugno

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 30 giugno

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp d’Olanda Assen MotoGP 2024

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato così come le gare della domenica.

