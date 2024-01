MotoGP | Il Repsol Honda Team da il benvenuto a Luca Marini [VIDEO]

MotoGP Repsol Honda – Il Repsol Honda Team attraverso i social ha dato il benvenuto a Luca Marini, che ha preso il posto di Marc Marquez in HRC e che affiancherà il confermato Joan Mir.

Honda Racing Corporation fondata il 1° settembre 1982, proverà anche grazie alle concessioni (la casa giapponese come la Yamaha è in fascia “D” e potrà provare nei test con i piloti ufficiali, avrà più gomme a disposizione per i test e potrà sviluppare sia motore che aerodinamica, ndr) a recuperare il terreno perso negli ultimi anni.

Il palmares nella sola classe MotoGP parla di ben 10 titoli mondiali, gli ultimi sei a “firma” Marc Marquez, passato in Ducati Gresini. Se contiamo anche la classe 500 i titolo diventano 21, visto che nella classe a 2 tempi i titoli sono ben 11, l’ultimo nel 2001 firmato da Valentino Rossi, fratello di Marini.

Welcome to the team, Luca Marini 🤝

A productive first day at the #ValenciaTest and now we get ready to do it again in Sepang. pic.twitter.com/sINYZmTSc4

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) January 1, 2024