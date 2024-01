MotoGP | Bastianini: “Non penso al futuro ma a dare il massimo”

MotoGP Campioni in Pista Ducati – Enea Bastianini punta ad una stagione di riscatto dopo un 2023 da dimenticare a causa di due infortuni che ne hanno condizionato il Campionato.

Il pilota riminese ha parlato durante la presentazione della stagione 2024 della Ducati a Madonna di Campiglio. Il #23 si aspetta molto da questa stagione e non vede l’ora di salire in sella alla Desmosedici GP Factory.

La “Bestia” ha bisogno di girare il più possibile con la nuova moto, visto che lo scorso anno gli infortuni non gli hanno permesso di girare con continuità. Potrà farlo già da Sepang, dove dal sei all’otto febbraio sono in programma i primi test collettivi organizzati dall’IRTA.

Dichiarazioni Enea Bastianini Anno Verità “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Mi sembra che ogni anno sia quello decisivo, sono tutti importanti e questo credo che lo sarà ancora di più perché dovremo dimostrare di essere dove siamo, Pecco lo sta già facendo benissimo, io meno e quindi dovremo cercare di ottenere il più possibile. Tutti i piloti più forti avranno moto competitive, sarà un anno intenso per noi ma anche divertente.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Nuova Moto “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Abbiamo chiesto più motore per i sorpassi, ma qui in Ducati non hanno limiti! Non è un problema di velocità ma di gestione. Mi sono trovato subito a mio agio con la nuova moto, un piccolo cambiamento ma che si è sentito. Ho bisogno di fare dei test, l’anno scorso non ho fatto test a parte quelli iniziali, devo cucirmi la moto. La differenza la fanno i dettagli ma mi sento pronto.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Nuovo Colore Numero 23 “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Con nuova livrea il fucsia sarebbe ‘sparito’ e quando ho saputo che la moto era più rossa, sono tornato al numero che avevo in Avintia, bianco. Ho deciso di rinnovarlo un po’.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Rinnovo Contratto “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Devo dimostrare di poter restare qui, l’anno scorso non ho avuto modo di conoscere tutti benissimo anche se a fine campionato ci siamo trovati bene. Non si parte da zero ma ancora dobbiamo formarci ed estrarre il 100% da ognuno di noi. Non è un mio problema pensare al futuro ma dare il massimo nella prima parte di campionato.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Perdita Max Bartolini “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Abbiano perso Max (Bartolini, passato in Yamaha, ndr) e ci mancherà, però credo che questo gap verrà colmato (sarà sostituito da Nicolò Mancinelli (Responsabile performance veicolo.”

4.7/5 - (43 votes)