MotoGP | Bagnaia: “Titolo alla stagione? L’anno della verità”

MotoGP Campioni in Pista Ducati – E’ stata presentata oggi a Madonna di Campiglio la Ducati che affronterà la MotoGP 2024 con il Campione in carica Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Il pilota piemontese difenderà per la seconda volta consecutiva il titolo e cercherà il terzo Mondiale in Top Class dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023. Per il #1 si tratterà della quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team.

Il primo appuntamento in pista è in programma dal sei all’otto febbraio al SIC, Sepang International Circuit, teatro del primo test ufficiale 2024.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Anno Verità “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“La stagione che sta per iniziare la vivo come una stagione normale, è giusto che si parli, ma vedremo come andrà quando inizierà. Gli equilibri saranno sempre i soliti, la differenza è che Marc Marquez avrà una moto competitiva e penso che sarà competitivo sin da subito, come è normale che sia. Meno cadute nel 2023 rispetto al 2022? E’ positivo che sia caduto meno con il doppio di gare, ma 5 di queste sono avvenute in gara ed è un dato da migliorare.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“L’anno scorso dopo Barcellona è stato un periodo complicato, Martin si è caricato nel vederci in difficoltà e ha ottenuto buoni risultati, diciamo quasi sempre al sabato, perché alla domenica siamo sempre stati più forti e questo ci ha aiutati. Nel 2022 da -91 l’unica cosa possibile era vincere, la situazione era strana ed era più facile vincere. Per le sprint, fino a Barcellona eravamo i più forti dopo mi è mancata l’esplosività e solo nelle ultime tre gare siamo tornati competitivi, anche nelle Sprint purtroppo abbiamo avuto sfortune varie come in Qatar per una mancanza di feeling o a Valencia per una scelta sbagliata.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sicurezza e Velocità “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Ridurre la velocità non è giusto perché siamo al massimo dell’ingegneria motoristica su due ruote e togliere non sarebbe corretto. Si sta lavorando tanto sulla sicurezza, in alcune piste le vie di fuga sono state allargate e bisognerà continuare a lavorarci. Ridurre la velocità non aumenta la sicurezza.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Consapevolezza “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Se si lavora bene il risultato arriva e questo è un grandissimo vantaggio. Bisogna rimanere concentrati, non farsi prendere dall’agitazione, che non serve a niente e lavorare il più possibile per prepararsi alle gare che è la cosa più importante. Diverse volte l’anno scorso ero indietro, soprattutto nelle prime prove e c’erano molti campanelli d’allarme, ma noi siamo sempre stati i più forti nelle gare lunghe, la consapevolezza del lavoro è fondamentale. Sottovalutare gli avversari potrebbe essere un errore ma non è il mio caso. La mia ambizione è fare il massimo possibile sempre e avere risultati che mi pongo all’inizio della stagione. La dedizione e l’ambizione resteranno la benzina più potente che ci sia.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Matteo Gabarrini in VR46 Riders Academy “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Matteo Gabarrini l’ho visto anni fa in una gara di minimoto e non perché mi è stato chiesto o si è messo di mezzo il padre, ho parlato con il management dell’Academy per dargli una mano e dopo anni siamo riusciti a farlo, sono molto contento, perché penso che sia un pilota fortissimo, che ha bisogno di una struttura per farlo crescere nel migliore dei modi. E’ un figo perché non pretende niente, ha tantissima fame ed era da tempo che non si vedevano dei giovani con una voglia così.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Rinnovo Contratto “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“A livello contrattuale, Binder ha già il futuro certo, così come Marini. Non nascondo che stiamo trattando con Ducati e l’ambizione di entrambi è rimanere insieme.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Perdita Max Bartolini “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Bartolini (Responsabile performance veicolo) era una figura importante nel team, facevo molto affidamento su di lui ed è un peccato che sia andata via ma la persona che lo sostituirà (Nicolò Mancinelli) è molto fidata e riusciremo a fare un grandissimo lavoro.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Titolo” Stagione “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2024

“Titolo alla stagione? L’anno della verità. Non sono bravo a dare titoli, a scuola ero bravo nei temi ma non nei titoli.”

