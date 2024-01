SBK | Presentazione Aruba Racing 2024: Bautista e Bulega carichi

SBK Ducati Aruba Racing 2024 – Questa mattina a Madonna di Campiglio si è tenuta la presentazione dei team MotoGP e Superbike per la stagione 2024. Per quanto riguarda il team Aruba Racing Ducati, quest’anno vedrà schierati sulla griglia di partenza il Campione del mondo Alvaro Bautista e il Campione del mondo Supersport, Nicolò Bulega.

Lo spagnolo si è detto desideroso di mettersi subito al lavoro per quella che sarà una stagione impegnativa, dettata dall’arrivo di un nuove regole, tra le quali il limite di peso.

Dichiarazioni Alvaro Bautista, Presentazione Ducati Aruba Racing

“Questa nuova stagione sarà ricca di cambiamenti, cominciamo con il nuovo compagno che è giovane e forte. Quando arriva un pilota così, campione di Supersport con tanta fame, mi spinge a cercare di essere ancora il migliore. Sarà una bella squadra! Il regolamento tecnico è cambiato, ci sono degli aspetti positivi per noi ma altre che non sono fatte per me come il peso minimo ma stiamo lavorando per cercare di arrivare allo stesso livello dell’anno scorso. Cercheremo di essere più competitivi possibili. Quando ci sono cambiamenti, li affronti in due modi. Da un lato pensi che sia peggio per te, dall’altro lato accetti la sfida e io ho scelto la seconda. L’arrivo di Nicolò e le nuove regole mi mettono più motivazione e inoltre mi diverto, mi sento bene. Finché sto così cercherò di essere sempre meglio. L’esperienza mi ha fatto vedere le cose in modo diverso, prima delle gare sono tranquillo e fiducioso, so cosa voglio. Dopo la gara, se faccio quello che avevo in mente, sono contento e per me ogni vittoria, ogni podio, ogni buon risultato lo celebro al massimo come se fosse la prima volta. Perché so che ho lavorato tanto per arrivare lì”

Dichiarazioni Nicolò Bulega, Presentazione Ducati Aruba Racing

“Bellissimo essere qui con queste moto e questi grandi piloti. Quest’anno quando ho saputo che dovevo venire qui ero molto felice. Sarà tosta avere Alvaro in squadra, averlo come compagno farà soffrire perché sarà molto veloce mentre io sono al primo anno. Sono molto contento di avere lui come compagno e cercherò di copiarlo e rubargli qualsiasi trucco per cercare di andare veloce. La moto è bellissima, quest’anno con questa grafica è ancora più bella”