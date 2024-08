Moto2 | Ufficiale, Collin Veijer in KTM Ajo nel 2025

Veijer Red Bull Ajo KTM – Collin Veijer correrà nel 2025 nel Team Red Bull Ajo Moto2, uno dei più importanti e titolati della classe intermedia del Motomondiale.

Nomi come Miguel Oliveira, Brad Binder, Jorge Martin, Tetsuta Nagashima, Remy Gardner, Raul Fernandez, Augusto Fernandez e Pedro Acosta hanno vinto gare e campionati (nel 2021, nel 2022 e nel 2023) con il Team Ajo.

L’attuale pilota del Team Intact GP Moto3, 4° nel campionato del mondo 2024, sta affrontando la sua seconda stagione nel Motomondiale. Veijer con soli 29 GP, ha già conquistato due vittorie ed è salito sul podio sette volte da quando ha fatto il suo debutto all’inizio del 2023. Ora il salto di categoria.

Dichiarazioni Collin Veijer Ingaggio KTM Red Bull Ajo 2025

“Sono super felice di aver firmato con Aki e il team Red Bull KTM Ajo in Moto2. KTM è presente in tutte le classi GP e questa è una grande mossa per la mia carriera. È una squadra così rinomata e i risultati passati parlano da soli. Sicuramente non sarà facile venendo dalla Moto3 ma mi preparerò bene. Il 2025 è il momento giusto per fare il passo, anche fisicamente la Moto2 mi si addice di più. Allo stesso tempo, mi rendo conto che siamo ancora solo a metà della stagione in corso e continuerò a mantenere la massima concentrazione per raggiungere il miglior risultato possibile nel campionato Moto3 quest’anno.”

