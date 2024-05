MotoGP | Bagnaia: “Futuro compagno di squadra? L’importante è non rovinare l’armonia che c’è ora”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Uno degli argomenti del momento è senza dubbio il mercato piloti, soprattutto chi sarà il nuovo team-mate di Pecco Bagnaia in Ducati.

La “lotta” è tra l’attuale capo-classifica Jorge Martin e Marc Marquez, mentre perdono sempre più quota le possibilità di una riconferma di Enea Bastianini.

Il due volte iridato della MotoGP ne ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia, dove ha sottolineato come la cosa più importante sia non rovinare l’armonia che regna in squadra.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Mercato Piloti Martin Vs Marquez Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Mercato piloti? A me non cambia nulla, se ne parla tanto, basterebbe aspettare l’ufficialità. Ducati mi ha chiesto un parere sul mio futuro compagno di squadra, ma preferisco non interferire e quindi non gli ho dato nessuna risposta. L’unica cosa che mi preme è che nessuno rovini l’ambiente che c’è adesso nel Team, ci sono voluti molti anni per crearlo e non voglio assolutamente che venga rovinato, ma come detto voglio rimanerne fuori.”

Il #1 della “Rossa” a due ruote ha poi parlato della gara di casa, del casco speciale e della possibilità di correre almeno qualche turno sotto la pioggia.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“E’ già speciale correre davanti ai nostri tifosi, diventa magico con i nostri tifosi. Quando inizia questo weekend sono sempre felice. Difficoltà nelle gare Sprint? Mi preparerò come sempre, conosciamo il nostro potenziale, siamo fortissimi, non c’è bisogno di una motivazione extra. Sabato mattina avrò anche un casco speciale (domenica i due piloti Ducati Factory correranno con una livrea azzurra, il colore delle Nazionali Italiane, ndr). Pioggia? Sarebbe utile fare un turno sul bagnato perchè qui non abbiamo mai girato con la pioggia, questo non condizionerebbe il resto del weekend.”

4.6/5 - (41 votes)