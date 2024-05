MotoGP | Marc Marquez chiude al Team Pramac: “Non vado in un altro Team satellite”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa del giovedì al Mugello, teatro del Gran Premio d’Italia, settima tappa del Motomondiale 2024.

L’otto volte iridato, che era stato accostato a più riprese all’attuale Team di Jorge Martin (Pramac Racing), ha smentito categoricamente questa voce, non passarà infatti da una squadra satellite ad un’altra, facendo capire che se non dovesse andare in un Team ufficiale, rimarrà con il Gresini Racing con la moto Factory.

Dichiarazioni Marc Marquez Mercato Piloti GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Le uniche opzioni di mercato sono moto Factory o moto ufficiale. Non voglio passare da un team satellite ad un altro (esclude quindi il Pramac Racing aprendo le porte ad una sua permanenza con il Gresini Racing), se vuoi lottare per il titolo è possibile farlo con una moto aggiornata. Abbiamo alcune conversazioni in corso e le persone che devono sapere sanno già tutto e mi sento a mio agio, sono convinto delle mie idee e quello che posso fare, è andare veloce. Non mi piace avere una dead-line, ma per questioni di sponsor, di programmazione dei prossimi due anni, la devo per forza avere.

