MotoGP | GP Mugello: la Ducati si tinge di azzurro

GP Italia Mugello Ducati MotoGP 2024 Ducati – In occasione della settima tappa della MotoGP 2024 in programma al Mugello, la Ducati correrà con una livrea speciale.

Il Ducati Lenovo Team correrà in Azzurro, il colore delle Nazionali Italiane nello sport. Livrea speciale per le Desmosedici di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che scenderanno in pista sin dal Warm Up della mattina con una livrea speciale caratterizzata dal colore Azzurro della Nazionale, con dettagli in blu, bianco e oro.e Maglia Azzurra per i piloti e tutti i componenti della squadra.

Dichiarazioni Mauro Grassilli D.S. Marketing e Comunicazione di Ducati Corse Livrea Desmosedici Azzurra GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Le Nazionali Azzurre regalano emozioni a milioni di italiani e noi sentiamo di fare lo stesso durante i weekend di gara, rappresentando il nostro Paese sui circuiti di tutto il mondo. In occasione del Gran Premio di casa al Mugello abbiamo dunque scelto di creare un legame tra la passione Rossa che ci contraddistingue in pista e il colore Azzurro che ci unisce nello sport.”

L’appuntamento con la MotoGP al Mugello dà il via a un periodo molto atteso da tutti gli appassionati sportivi, che nel giro di pochi mesi si ritroveranno a sostenere, tra gli altri, la Nazionale Italiana di calcio ai Campionati Europei in Germania (dal 14 giugno al 14 luglio) e la Delegazione Azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (dal 26 luglio all’11 agosto).

4.6/5 - (41 votes)