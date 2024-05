Moto3 | Gp Mugello Prove Libere: Alonso da record, Nepa è quinto

Moto3 GP Italia Mugello Prove Libere – I piloti della classe Moto3 sono scesi in pista al Mugello per la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia con un cielo coperto, 18ºC nell’aria e 21ºC sull’asfalto.

La pista asciutta in traiettoria ha permesso di utilizzare pneumatici Pirelli slick (da quest’anno l’azienda fondata a Milano è fornitore unico per le classi Moto3 e Moto2, ndr) e il più veloce è stato il leader della classifica iridata David Alonso, che in sella alla CFMoto ha stabilito il nuovo record della pista per la classe Moto3, 1:55.818.

Il più veloce degli inseguitori è ad oltre un secondo, Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) paga infatti 1.068s e precede a sua volta di 0.164s Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull KTM Ajo).

Quarto tempo per Daniel Holgado, che in sella alla GASGAS del Team Tech3 ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa in sella alla KTM del Team MTA.

Xabi Zurutuza (KTM Red Bull KTM Ajo) è sesto e precede David Munoz (KTM BOE Motorsports) e Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse). Chiudono la Top Ten Collin Veijer su Husqvarna del Team Intact GP e Matteo Bertelle su Honda Snipers.

Riccardo Rossi in sella alla KTM del Team CIP Green Power è 15esimo, mentre Nicola Carraro (KTM MTA) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) occupano rispettivamente la 23esima e 25esima posizione.

