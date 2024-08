MotoGP | GP Austria, Dall’Igna: “Gara perfetta quella di Bagnaia”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse ha commentato la vittoria di Pecco Bagnaia al Red Bull Ring e il terzo posto di Enea Bastianini.

Il “papà” delle Ducati Desmosedici GP ha parlato di gara perfetta, elogiando il due volte Campione del Mondo MotoGP, alla sua terza vittoria consecutiva in Austria, 25esima in Top Class, le stesse del mitico Kevin Schwantz, decimo posto di tutti i tempi.

Per Enea Bastianini dopo la doppietta di Silverstone e un inizio difficile in Austria, è arrivato un buon terzo posto, dopo il quarto della Sprint Race.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse Gara GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Se esistesse un manuale della gara perfetta, quella fatta da Pecco ci entrerebbe di diritto. Il riuscire a gestire perfettamente un passo così veloce con un avversario tanto forte, costruendo un margine giro dopo giro e restando attento al consumo delle gomme è un qualcosa che pochissimi piloti riescono a fare. Questo si ottiene solo quando il pacchetto tecnico, la squadra ed il pilota lavorano in sintonia ed al massimo in ogni situazione, specialmente in una MotoGP con un livello tanto alto come quello di questa stagione. Anche Enea ha fatto un’ottima gara, nonostante non fosse a suo agio come a Silverstone, e se quando le cose non vanno in maniera perfetta si finisce comunque sul podio, non si può che essere contenti. Ringrazio la squadra e tutti coloro coinvolti nel progetto anche da casa per l’eccellente lavoro.”

