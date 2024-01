Andrea Dovizioso: “Mugello 2017 la mia vittoria più bella”

MotoGP – Andrea Dovizioso ha lasciato la MotoGP nel 2022 e rimane uno dei piloti con il maggior numero di gare consecutive, ben 326 senza perdere nemmeno una gara.

Il “Dovi” può vantare oltre al Titilo Mondiale della classe 125cc 2004, un totale di 24 vittorie, 15 delle quali nella classe MotoGP, e un totale di 103 podi.

Ora si è dedicato alla sua grande passione il motocross con il progetto 04 Park. Il “Dovi” che negli anni in Ducati è stato un grande rivale di Marc Marquez, non ha in programma un ritorno nel paddock della MotoGP, anche se il forlivese che al Mugello è diventato “MotoGP Legend” non ha chiuso definitivamente le porte ad un ritorno. Ecco cosa ha detto a Speedweek.com

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Vittoria Più Bella in MotoGP

“Ce ne sono tante, è davvero difficile individuare una sola gara. È molto difficile ottenere certi risultati: tutte le vittorie, tutti i podi, le emozioni forti. Ce ne sono stati tantissimi, ma di sicuro Mugello 2017 è qualcosa di incomparabile. E non mi aspettavo affatto di vincere la gara. Se è una sorpresa, è ancora più significativa. È vero che corriamo per noi stessi, che siamo un po’ egoisti, ma avere la fortuna di viverlo di fronte a così tanti amici e familiari, quando lo si raggiunge in queste circostanze, le emozioni triplicano. Questo è qualcosa di molto bello.”

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Vs Marc Marquez MotoGP

“Dall’esterno pensi subito ai tuoi mitici duelli con Marc Marquez all’ultimo giro di gara. Queste sono le gare che guardi più e più volte. E ogni volta mi viene la pelle d’oca. Perché conosco tutti i dettagli: cosa ho provato, quanto è stato difficile, quanto ero al limite dove non era previsto, mentre mi dicevo: ‘Provaci, provaci!’, ma poi non funziona e arrivi all’ultima curva ‘Fallo tu!'”

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Ritiro MotoGP

“È stata forse anche una sorta di liberazione quando ne hai avuto abbastanza e hai smesso nel bel mezzo dell’ardua stagione 2022?

Ritirarmi non è stata una liberazione, perché nessuno mi ha mai obbligato a correre. È sempre stata una mia decisione. Ma quando non ero più competitivo, non riuscivo ad esprimermi correttamente. Volevo uscire da questa situazione? Sì. Ecco perché ho smesso prima. Se sei abituato a stare davanti, non è molto bello ritrovarsi in quella situazione (nelle retrovie, ndr).”

