MotoGP | Guidotti (KTM) soddisfatto del test Shakedown di Sepang

MotoGP KTM – Francesco Guidotti, Team Manager KTM, si è detto soddisfatto della tre giorni di test shakedown di Sepang.

La casa austriaca grazie ai suoi collaudatori Dani Pedrosa e Pol Espargarò ha portato a termine tutto il programma di lavoro e con ancora cinque giorni di test (tre a Sepang e due in Qatar, ndr) è abbastanza tranquilla.

La RC16 ha dominato la tre giorni con Pedrosa il più veloce del Day 1, Pol Espargarò il più veloce del Day 2 e il rookie Pedro Acosta il più veloce del Day 3.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Test Sepang Shakedown Team Tech3 MotoGP 2024

“Gli ultimi tre giorni sono stati tra i più stressanti dell’anno in termini di lavoro, ma è sempre così all’inizio della stagione.” – ha detto Guidotti così come riportato da Speedweek.com – “Meno male che abbiamo avuto due collaudatori qui! Posso confermare che siamo stati in grado di completare il nostro programma di test e abbiamo selezionato con successo le parti che i piloti ufficiali valuteranno la prossima settimana. In totale, abbiamo ancora cinque giorni per preparare la RC16 per la prima gara: martedì, mercoledì e giovedì qui a Sepang, poi altri due in Qatar. Dopodiché, sapremo quanto abbiamo lavorato a fondo durante l’inverno. La settimana prossima Pol (Espargarò) e Dani (Pedrosa) non scenderanno in pista. Saranno qui perché è bello averli qui in pista. Possono fornire input dalla pista o da bordo pista. Se avremo bisogno di un secondo parere in determinate aree o vogliamo fare un secondo ciclo di prova, sono pronti. Tuttavia, questo non è previsto.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Pol Espargarò Test Sepang Shakedown Team Tech3 MotoGP 2024

“Pol (Espargarò) ha fatto un buon lavoro. Qui ha lavorato con la squadra di Jack Miller. In futuro, ovviamente, avrà la sua. Sappiamo tutti che è un ragazzo meraviglioso. Qui al test, ha confermato ancora una volta questa impressione. Non si è lamentato nemmeno una volta quando l’abbiamo mandato in pista più e più volte con questo caldo soffocante. Si vedeva che il test gli era piaciuto.”

2/5 - (1 vote)